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قائمة بالدول الأكثر تضرراً من وباء كورونا

قائمة بالدول الأكثر تضرراً من وباء كورونا
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تواصل- فريق التحرير

لا يزال فيروس كورونا المستجد، هو الخطر المقلق في دول العالم منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية نشرت بيانات حديثة عن عدد الوفيات والإصابات حول العالم نتيجة الوباء.

وأفادت الجامعة بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من252.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وفي تفصيل البيانات فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 762.929 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.043.462.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بإجمالي 611.222 حالة فاة، وإصابات وصلت لـ 21.953.838.

بينما جاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 463.245، وإجمالي إصابات 34.426.036.

أما المكسيك فقد احتلّت المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ290.872 وإجمالي إصابات 3.841.661.

فيما كانت روسيا في المرتبة الخامسة، بإجمالي وفيات 249.415 وإجمالي إصابات 8.881.306.

واحتلت البيرو المرتبة السادسة بإجمالي وفيات 200.573 وإجمالي إصابات 2.212.514.

وجاءت إندونيسيا في المرتبة السابعة،  بإجمالي وفيات 143.644 وإجمالي إصابات 4.250.516.

وفي المرتبة الثامنة كانت بريطانيا بإجمالي وفيات 143.273 وإجمالي إصابات 9.572.323.

فيما احتلت إيطاليا المرتبة التاسعة بإجمالي وفيات 132.739 وإجمالي إصابات 4.852.496.

وكانت إيران في المرتبة العاشرة بإجمالي وفيات 128.042 وإجمالي إصابات 6.031.575.

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