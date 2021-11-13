الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

في ثواني.. خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر منصة أبشر

في ثواني.. خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر منصة أبشر
0

تواصل- فريق التحرير: 

نشرت المديرية العامة للجوازات في المملكة، فيديو جراف يتضمن خطوات نقل المقيم بيان الجواز القديم للجديد.

وتتضمن هذه العملية 11 خطوة تتم في ثواني معدودة.

وعلق حساب “الجوازات” على الفيديو بالقول :” بهذه الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر،  بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم من نقل معلومات الجواز القديم للجديد“.

 

 

مواد ذات صلة

عطل بنظام الجوازات يوقف الحركة في بعض منافذ الشرقية

عطل بنظام الجوازات يوقف الحركة في بعض منافذ الشرقية

هل يمكن إضافة مولود جديد على سجل الأم الزائرة؟.. «الجوازات» توضح

هل يمكن إضافة مولود جديد على سجل الأم الزائرة؟.. «الجوازات» توضح

6 خطوات لإيصال جواز السفر عبر البريد بعد تجديده آلياً

6 خطوات لإيصال جواز السفر عبر البريد بعد تجديده آلياً

خطأ حوَّل وافداً يمنياً إلى «أفغاني» على «أبشر».. و«الجوازات» ترد

خطأ حوَّل وافداً يمنياً إلى «أفغاني» على «أبشر».. و«الجوازات» ترد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة