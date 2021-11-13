في ثواني.. خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر منصة أبشر

تواصل- فريق التحرير:

نشرت المديرية العامة للجوازات في المملكة، فيديو جراف يتضمن خطوات نقل المقيم بيان الجواز القديم للجديد.

وتتضمن هذه العملية 11 خطوة تتم في ثواني معدودة.

وعلق حساب “الجوازات” على الفيديو بالقول :” بهذه الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر، بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم من نقل معلومات الجواز القديم للجديد“.