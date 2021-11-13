سحق بريطاني تحت 30 طناً من الأرز.. وتغريم الشركة بعد 6 سنوات

تواصل- وكالات:

أصدرت محكمة بريطانية قراراً بتغريم شركة بريطانية ما يقرب من مليوني جنيه إسترليني.

ويأتي هذا بعد اعتراف شركة “هوبر ترانسبورت”، بمسؤوليتها عن وفاة رجل تحت قرابة 30 طنا من الأرز البني.

وأضافت المحكمة عقب إصدار الحكم،مؤخراً ، أن الشركة مذنبة بارتكاب عدة إخفاقات في إجراءات الصحة والسلامة.

وقضت المحكمة بتغريمها بدفع 1.8 مليون جنيه إسترليني نتيجة الحادث المروع.

الحادث المأسوي يعود إلى عام 2015، حيث توفي البريطاني جون بيرنز، الموظف في الشركة، خنقاً من جراء وزن الأرز الذي تسبب في إصابات شديدة في صدره خلال قيامه بعملية تفريغ الحمولة.

وكان البريطاني ينقل الأرز من سفينة حاويات إلى منطقة تخزين إلى جانب ثلاثة سائقين آخرين في أكتوبر 2015.