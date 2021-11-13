الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

سحق بريطاني تحت 30 طناً من الأرز.. وتغريم الشركة بعد 6 سنوات

سحق بريطاني تحت 30 طناً من الأرز.. وتغريم الشركة بعد 6 سنوات
0

تواصل- وكالات:

أصدرت محكمة بريطانية قراراً بتغريم شركة بريطانية ما يقرب من مليوني جنيه إسترليني.

ويأتي هذا بعد اعتراف شركة “هوبر ترانسبورت”، بمسؤوليتها عن وفاة رجل تحت قرابة 30 طنا من الأرز البني.

وأضافت المحكمة عقب إصدار الحكم،مؤخراً ، أن الشركة مذنبة بارتكاب عدة إخفاقات في إجراءات الصحة والسلامة.

وقضت المحكمة بتغريمها بدفع 1.8 مليون جنيه إسترليني نتيجة الحادث المروع.

الحادث المأسوي يعود  إلى عام 2015، حيث توفي البريطاني جون بيرنز، الموظف في الشركة، خنقاً من جراء وزن الأرز الذي تسبب في إصابات شديدة في صدره خلال قيامه بعملية تفريغ الحمولة.

وكان البريطاني ينقل الأرز من سفينة حاويات إلى منطقة تخزين  إلى جانب ثلاثة سائقين آخرين في أكتوبر 2015.

 

مواد ذات صلة

محكمة بريطانية ترفض إنشاء مسجد في لندن

محكمة بريطانية ترفض إنشاء مسجد في لندن

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة