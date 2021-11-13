«التعليم» تنشر جداول الحصص من الأسبوع الثاني عشر لجميع المراحل

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نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع الثاني عشر، وكذلك حصص التربية الخاصة، وجدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع الثاني عشر، وجدول الحصص للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثاني عشر.