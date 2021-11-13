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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«مؤتمر الصحة» يستعرض تطبيق الإجراءات الاحترازية ومستجدات كورونا

«مؤتمر الصحة» يستعرض تطبيق الإجراءات الاحترازية ومستجدات كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

يناقش المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عصر اليوم الأحد بشأن مستجدات كورونا، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، والمؤشرات الوبائية، وسيتناول أيضا مستجدات اللقاح، ويستعرض أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وكذلك الإحصائيات الصحية.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، خلال المؤتمر، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص، والتحصين في القطاعين العام والخاص.

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