لحملة الثانوية فما فوق.. وظائف شاغرة في «التعدين»

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بـ (الرياض، الخبر، طريف، رأس الخير) وغيرها – وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير الصيانة.

(Manager, Maintenance Downstream)

2- مساعد إداري.

(Admin Assistant)

3- مشرف ميكانيكي.

(Superintendent, Mech.(DS) PAU & MH)

4- فني أول ميكانيكي.

(Senior Technician, Mechanical)

5- مشرف ميكانيكي (WET).

(Supervisor, Mechanical Beneficiation (WET))

6- مهندس مشاريع.

(Engineer, Projects)

7- أخصائي رئيسي ، التكليف.

(Principal Specialist, Commissioning)

8- مخطط أول.

(Senior Planner)

9- مدير الهندسة والجودة.

(Manager, Engineering & Quality)

10- فني تخطيط المناجم.

(Planner, Mine Technical I)

11- مهندس التعدين والمنتجات.

(Lead Engineer, Metallurgy Process & Product)

12- مدير مشروع ساب.

(Manager, SAP Project)

13- أخصائيون سقالات أوناش ورافعات.

(Specialist, Scaffolding, Cranes & Lifting)

14- مهندس مدني / إنشائي.

(Senior Engineer, Civil & Structural II)

15- أخصائي أول تدريب.

(Senior Specialist, Training II)

16- مقدر التكلفة.

(Sr. Cost Estimator)

17- أخصائي رقمنة.

(Specialist, Digitalization)

18- أخصائي التدقيق.

(Specialist, Audit)

19- فني أول صيانة.

(Senior Technician, Maintenance)

20- مشرف الصيانة.

(Superintendent, Maintenance)

21- مشرف الأجهزة.

(Superintendent, Instrument)

22- كيميائي مختبر.

(Chemist, Laboratory II)

23- فني رئيسي كهربائي.

(Lead Technician, Electrical II)

24- فني رئيسي ميكانيكي.

(Lead Technician, Mechanical II)

25- مشرف الصيانة.

(Superintendent, Maintenance)

26- رئيس قسم العمليات.

(Section Head, Operation/Traffic)

27- أخصائي اللوجستيات.

(Senior Specialist, Logistics II)

28- فني حفر.

(Technician, Drilling)

29- شريك أعمال الموارد البشرية.

(Sr. HR Business Partner (MWSPC))

عن الشركة:

تم تأسيس شركة (معادن) بأمر ملكي في عام 1997م وأوكلت إليها مهمة تطوير الثروات المعدنية في مناجم المملكة العربية السعودية، وكانت الشركة مملوكة للدولة بالكامل في وفي عام (2008) تم طرح (50%) من أسهمها للإكتتاب العام في السوق المالية السعودية، وتهدف معادن لتحقيق رؤيتها في ريادة صناعة التعدين في المملكة لتصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية الى جانب النفط والبتروكيماويات.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

– رابط التقديم (هنا):