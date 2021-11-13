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«التعليم الإلكتروني» يعلن حاجته لعدة وظائف.. الشروط والتخصصات

«التعليم الإلكتروني» يعلن حاجته لعدة وظائف.. الشروط والتخصصات
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) فما فوق للعمل بعدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- سكرتير تنفيذي. (3 وظائف)

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال/ الإدارة العامة أو تخصص ذات علاقة).

– خبرة من (2إلى 4 سنوات) في نفس المجال أو مجال مشابه.

– مهارات التخطيط والتنظيم وادارة الوقت والتواصل الفعال.

– مهارات استخدام برامج الحاسب الآلي (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).

2- مدير قسم الوثائق و الأرشيف.

– دبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال/ الإدارة العامة)  من معهد الإدارة العامة أو البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات ذات صلة.

– خبرة من (3) إلى (6) سنوات في نفس المجال.

3- مهندس برمجيات.

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو الهندسة أو أي مجال آخر.

– ما لا يقل عن (1) سنوات من الخبرة ذات صلة.

– خبرة عملية في هندسة الشبكات.

– فهم قوي للبنية الأساسية للشبكة وأجهزة الشبكة.

– CCNP أو أعلى (CCIE و/أو CISSP عالية القيمة).

4- أخصائي التميز المؤسسي.

– درجة البكالوريوس في مجال الإدارة، إدارة العمليات، إدارة الجودة أو في أي مجال آخر ذي صلة.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات صلة.

– يفضل من لديه دورات تدريبية في مجال إدارة الجودة والأنظمة الإدارية ISO.

5- أخصائي شهادات احترافية. (وظيفتان)

– درجة البكالوريوس ويفضل درجة الماجستير في تقنيات التعليم أو التعليم الإلكتروني.

– ما لا يقل عن 2 سنوات من الخبرة ذات صلة.

– مسئول عن ضمان استيفاء جميع الكفايات والمتطلبات المتعلقة ببرامج إصدار الشهادات الاحترافية الخاصة بالمركز.

6- مصمم تجربة مستخدم.

– درجة البكالوريوس في مجال الحاسب الآلي و يفضل درجة الماجستير.

– ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات صلة.

– مهارات التفكير التحليلي.

7- مصمم وسائط تعليمية.

– درجة البكالوريوس في التربية، أو تكنولوجيا المعلومات أو التخصصات التربوية ذات الصلة.

– ما لا يقل عن 2 سنوات من الخبرة ذات صلة.

– الخبرة العملية في مجالات تصميم المحتوى التعليمي وإنتاج الوسائط التعليمية.

– إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

8- أخصائي خدمة عملاء.

– شهادة الدبلوم ويفضل درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات ذات الصلة.

– ما لا يقل عن 2 سنوات من الخبرة ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي في هذا المجال.

عن المركز:

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

التقديم:

– للتقديم وللاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية للمركز:

– بوابة التوظيف اضغط (هنا)

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