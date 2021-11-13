4 فوائد مذهلة لـ«الزنجبيل» في الشتاء.. تعرف عليها

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نصح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين بتناول مشروب الزنجبيل في فصل الشتاء لفوائده العديدة والمذهلة.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن من فوائد الزنجبيل ما يلي:

– يُدْفِئ في الشتاء.

– يخفض الدهون الثلاثيه.

– يخفض الكلسترول الضار.

– يرفع الكلسترول الحميد.

يذكر أن الزنجبيل، يعد من النباتات المزهرة، يتم زراعته بشكل رئيسي في جنوب شرق آسيا، من بين أصح التوابل على هذا الكوكب، حيث ينتمي إلى عائلة كبيرة من النباتات تضم الكركم والهيل أيضا، ويساعد الزنجبيل على مكافحة نزلات البرد، ويعالج الغثيان، ويقلل التهاب المفاصل ويخفض سكر بالدم، ويعالج عسر الهضم، ويقي من السرطان.