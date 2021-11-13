من يقف وراء حرائق لبنان.. وزير الداخلية يصل لمركز الدفاع المدني ويصرح بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

بوتيرة متسارعة انتشرت العديد من الحرائق في عدد من المدن اللبنانية، ما دفع وزير الداخلية اللبناني، لزيارة مركز الدفاع المدني، والوقوف على المستجدات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الداخلية بسام مولوي، زار مركز الدفاع المدني، للاطلاع على المتابعات المباشرة للحرائق بعدة مناطق لبنانية.

وأضاف أننا تابعنا عن كثب وضع الحرائق المنتشرة من عكار إلى الكسليك والجديدة إلى إقليم الخروب وصولاً الى النبطية وصور.

وأوضح وزير الداخلية في تعليقه على انتشار الحرائق: لكن مع الأسف حريق الجديدة الذي كان بقرب مواد كيماوية أدى الى وفاة عامل مصري.

ونوّه مولوي أنه قد يكون بعض هذه الحرائق مفتعلاً، والبعض ناتج عن تغير الطقس، مضيفاً أن التحقيقات اللازمة بدأت، وخصوصا أن الحرائق تعرض المواطنين لخطر داهم في الممتلكات والأرواح.

من جانبها أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” بلبنان أن النيران ما زالت تتمدد في عكار، وتحصد المزيد من الأشجار والنباتات، وبلغت حدود العديد من المنازل السكنية القريبة.