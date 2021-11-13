«إلا رسول الله» يتصدر الترند ردًا على تصريحات «المشلوح» زكريا بطرس.. إليكم القصة

تواصل- فريق التحرير:

تسببت تصريحات قس مصري “مشلوح” وهارب في الخارج يدعى زكريا بطرس، حالة غضب عارم بين الجميع، لإساءته للرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-، وعلى إثره تصدر ترند في مصر والمملكة ومعظم الدول العربية عبر هاشتاق #إلا_رسول_الله، طالب فيه المغردون والنشطاء بمحاكمة هذا القس وحظر نشر فيديوهاته التي تعمل على نشر الفتنة.

فيما نقل موقع القاهرة 24 ، تصريحات مصدر كنسي، أشار فيها إلى أن هذا القس “مشلوح” (تم تجريده من صفته الدينية وطرده من الكنيسة) وليس له أي صفة، وموجود في الخارج منذ سنوات خاصة مع القضايا المرفوعة ضده خلال السنوات الأخيرة داخل مصر.

وأضاف المصدر الكنسي، أن الكنيسة تستنكر هذا الحديث وهذا الأسلوب من الكلام غير المحبذ لدى الكنيسة، لافتًا إلى أن التعاليم المسيحية لا تتوافق تمامًا وبأي شكل من الأشكال مع هذا الحديث والأسلوب.

وحسب المصدر، فإن القس الهارب مطرود من مصر بسبب ما يقدم عليه من خلق الفتنة بين طرفي الأمة، خاصة مع تقدم الكنيسة والمؤسسات الإسلامية على السواء بشكاوى ضده وما يقدمه من فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات التبشيرية.

من هو زكريا بطرس؟

في عام 2010، أبلغت منظمة جويس ماير التبشيرية، وهي منظمة أمريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة، قناة الـ بي بي سي عربي BBC Arabi أنها ستوقف بث برامج زكريا بطرس، في رسالة جاء فيها:

إن وسيط المنظمة في الشرق الأوسط، أبلغها بأن قناة الحياة التبشيرية قررت التوقف عن بث برامج القس زكريا بطرس، وأن هذا الشهر هو الأخير لبرامجه على شاشة القناة، حيث أدى أسلوب القس إلى خلق سخط عام من قبل المسلمين وكثير من المسيحيين، مما حدا ببعض الأساقفة إلى التحذير منه، وفي تصريح البابا شنودة بأن أسلوب زكريا بطرس غير مرضٍ وأن مشكلاته لا تتعلق بالهجوم على الإسلام وحسب وإنما بمفهومه للخلاص واعتقاده في الخلاص .

وفي هذه الفقرة نرصد لكم بعض التغريدات التي شاركت في هاشتاق #إلا_رسول_الله: