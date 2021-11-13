الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النقل»: السماح باستخدام السعة الكاملة للحافلات والنقل التعليمي

«النقل»: السماح باستخدام السعة الكاملة للحافلات والنقل التعليمي
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم السبت، التنسيق مع الجهات المعنية للسماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات أثناء التنقل داخل المدن، ويشمل ذلك النقل التعليمي والنقل المتخصص بمختلف وسائله كالنقل بالحافلات للحج والعمرة أو الزيارات أو السياحة أو النقل بالحافلات للجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، و النقل بالحافلات لنقل منسوبي الجهات أو الضيوف ومن في حكمهم وتنظيم تأجير الحافلات بسائق ودون سائق، وتوجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن قرار السماح اشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا” أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات المختصة في المملكة.

وأكدت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، والتأكد من الحالة الصحيّة عبر تطبيق توكلنا مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة في موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

الصورة

مواد ذات صلة

بمشاركة 22 وزارة.. خطة شاملة لتحديث الخطوط الحديدية في المملكة

بمشاركة 22 وزارة.. خطة شاملة لتحديث الخطوط الحديدية في المملكة

للعاملين في تطبيقات نقل الركاب.. دعم مالي 2400 ريال شهرياً في هذه الحالة

للعاملين في تطبيقات نقل الركاب.. دعم مالي 2400 ريال شهرياً في هذه الحالة

«هيئة النقل»: عودة السعة الكاملة داخل القطارات والحافلات والعبّارات

«هيئة النقل»: عودة السعة الكاملة داخل القطارات والحافلات والعبّارات

توضيح مهم من النقل بشأن تعويض مالك المركبة عند تضررها بسبب الطرق

توضيح مهم من النقل بشأن تعويض مالك المركبة عند تضررها بسبب الطرق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة