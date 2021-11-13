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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق ، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو مجال ذي صلة.
– خبرة شاملة لا تقل عن 4+ سنوات.
– مهارات متقدمة في مايكروسوفت أوفيس.
– مهارات التفكير التحليلي.
– العمل تحت الضغط مع مواعيد نهائية ضيقة.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة جيدة.

المزايا:

– تقدم الهيئة مزايا تنافسية تشمل تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، وتعليم الأطفال وخصومات حصرية للموظفين + برامج تدريبية وخطة نمو مهني وغيرها.

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):


– رابط التقديم: (اضغط هنا)

 

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