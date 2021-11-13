وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق ، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو مجال ذي صلة.

– خبرة شاملة لا تقل عن 4+ سنوات.

– مهارات متقدمة في مايكروسوفت أوفيس.

– مهارات التفكير التحليلي.

– العمل تحت الضغط مع مواعيد نهائية ضيقة.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة جيدة.

المزايا:

– تقدم الهيئة مزايا تنافسية تشمل تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، وتعليم الأطفال وخصومات حصرية للموظفين + برامج تدريبية وخطة نمو مهني وغيرها.

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):



– رابط التقديم: (اضغط هنا)