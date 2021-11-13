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شاهد.. انفجار في العاصمة الأفغانية «كابل» وسقوط ضحايا

شاهد.. انفجار في العاصمة الأفغانية «كابل» وسقوط ضحايا
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تواصل- وكالات:

دوَّى انفجار قوي اليوم السبت، في العاصمة الأفغانية “كابل”، إثر تعرض مركبة لانفجار قنبلة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لحركة طالبان، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن شخصاً قتل وأصيب اثنان آخران في الانفجار.

ووقع الحادث في منطقة داشتي بارتشي، إحدى ضواحي كابل التي يقطنها أفراد من مجتمع الهزارة الشيعي.

من جهته، قال شاهد لوكالة “فرانس برس” إن انفجاراً استهدف باصاً صغيراً ما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وأضاف أن الانفجار وقع بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لطالبان، مشيراً إلى أنه سمع إطلاق نار على الفور بعد ذلك.

يأتي الانفجار بعد يوم من مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 15 في انفجار قنبلة بمسجد ننجرهار.

 

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