استشاري: السمنة والضغط يرفعان نسبة الإصابة بمرض خطير

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حذر استشاري التغذية د. عبدالعزيز العثمان من خطورة السمنة وارتفاع ضغط الدم على الصحة، لاسيما الإصابة بمرض السكري.

وقال العثمان، في لقاء مع “الإخبارية”: “إن زيادة الوزن في منطقة الخصر والبطن معرض للإصابة بمرض السكري بنسبة 80٪”.

ويؤكد الأطباء على أهمية الالتزام بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة لاسيما مع التقدم في العمر.