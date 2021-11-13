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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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استشاري: السمنة والضغط يرفعان نسبة الإصابة بمرض خطير

استشاري: السمنة والضغط يرفعان نسبة الإصابة بمرض خطير
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري التغذية د. عبدالعزيز العثمان من خطورة السمنة وارتفاع ضغط الدم على الصحة، لاسيما الإصابة بمرض السكري.

وقال العثمان، في لقاء مع “الإخبارية”: “إن زيادة الوزن في منطقة الخصر والبطن معرض للإصابة بمرض السكري بنسبة 80٪”.

ويؤكد الأطباء على أهمية الالتزام بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة لاسيما مع التقدم في العمر.

 

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