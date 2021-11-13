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«الحكومة خذلت الشعب».. تقرير أممي صادم عن الفقر في لبنان

«الحكومة خذلت الشعب».. تقرير أممي صادم عن الفقر في لبنان
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تواصل- فريق التحرير:

تسبب تقاعس الحكومة اللبنانية عن مواجهة أزمة الفقر، وتدني الأحوال المعيشية، إلى أزمة غير مسبوقة في البلاد، والتي أدت إلى حالة بؤس شديد بين اللبنانيين.

مقرر الأمم المتحدة الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر ، أكد أن الحكومة اللبنانية تخذل شعبها.

وأضاف دي شوتر في مئتمر صحفي في بيروت أن الدولة أصبحت على شفا الانهيار، وذلك بعد زيارة استمرت 12 يوما.

وحول نتائج هذه الزيارة قال : “رأيت مشاهد في لبنان لم أتصور أنني قد أراها في بلد متوسط الدخل”.

ونوه أنه في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم، تقوم الحكومة بتضييع الوقت في التهرب من المساءلة.

يذكر أن نحو 80% من سكان لبنان يعيش تحت خط الفقر على خلفية تضخم متسارع وشح في الأدوية والمحروقات.

 

 

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