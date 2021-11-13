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الكوارث تتوالى على لبنان.. حريق هائل جنوب البلاد ومناشدات للمساعدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

اشتعل صباح اليوم السبت، حريق هائل في خراج بلدات زبقين ومجدل زون والمنصوري بمدينة صور في جنوب لبنان.

وعلى الفور، توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاولة السيطرة على النيران، فيما تواصل وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية وقوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” العاملة في الجنوب ووزارة البيئة، في إطار المساعدة السريعة على إخماد الحريق القوي الذي يتركز بمنطقة صور في وادي العزية-زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد.

كما تواجدت في الموقع طواقم وزارة الزراعة في منطقة الحريق بعد اتصالات استغاثية من مخاتير وبلديات المنطقة، إذ ناشدت الوزارة “القوى الفاعلة على الأرض وكل من لديه القدرة على المساعدة لإطفاء النيران، ولتكن الجهود متضافرة في سبيل إخماد هذا الحريق الهائل”.

يذكر أن لبنان لم يكد يستفيق من كارثة انفجار مرفأ بيروت والتي أودت بحياة العشرات، وبعدها حريق عكار قبل أشهر والذي أودى بحياة العشرات أيضا وإصابة آخرين، ثم اشتباكات الضاحية وما شهدته من سقوط قتلى وجرحى.

 

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