سائحة بريطانية تبكي بعد ارتداء العباءة وتحتضن مواطنة.. ما القصة؟

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لسائحة بريطانية تبكي بعد أن أهدتها مواطنة عباءة إثرا إبدائها إعجابها بعباءة المواطنة، الأمر الذي جعل السائحة تبكي وتحتضن المواطنة تأثرًا بالموقف.

فيما كشفت قناة “السعودية” تفاصيل ما حدث من خلال مداخلة مع المواطنة التي قامت بهذا الفعل الإنساني مع السائحة والتي تدعى عفاف البلوي، خلال زيارتها لجبال العلا.

وقال عفاف البلوي، إنها التقت السائحة البريطانية مصادفة خلال سيرها في إحدى المناطق بمدينة العلا، وبعد ترحيبها بها، أبدت السائحة إعجابها بالعباءة التي كانت ترتديها، مما دفعها لشراء مثيلتها، وتتبعها عبر مرشدها لإهدائها إياها.

وأضافت عفاف البلوي، أنَّ السائحة أعجبت بالعباءة ولم يكن لديها سوى خيارين إما أن تقدم لها عباية أو أعطيها عبايتها حتى لا ترد طلبها.

وتقول: السائحة بكت لأنها كانت منبهرة من تعامل السعوديين معها وهذا حسب كلامها أن الكل يعاملها كأنه يعرفها من زمان، بالإضافة إلى إعجابها بجبال العلا المبهرة.