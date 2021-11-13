الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

3 محاولات اغتيال لسفير المملكة الأسبق في لبنان

3 محاولات اغتيال لسفير المملكة الأسبق في لبنان
0

تواصل- فريق التحرير

كشف سفير المملكة الأسبق في لبنان دكتور عبد العزيز خوجة أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال في لبنان.

وأضاف في حديث له مع قناة العربية أنه لا يستطيع أن يتهم جهة محددة في لبنان.

وأوضح السفير الأسبق السفير أنه لم يتصور يوما أن تسوء العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة.

ونوه أن اللبنانيين طفح بهم الكيل من سيطرة مليشيا حزب الله على البلاد.

وحول حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ عشرات السنين، فقد قدمت منذ عام 1990، أكثر من 72 مليار دولار كمساعدات للبنان.

يذكر أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قد تسبب في أزمة كبيرة للبنانيين مع دول الخليج بسبب إساءته للمملكة، دون أن تقدم الحكومة اللبنانية اعتذارا رسميا أو إقالة الوزر المتسبب في الأزمة.

مواد ذات صلة

حسن نصرالله يعترف بسيطرته على الحكومة اللبنانية ويؤجج الأزمة مع الخليج

حسن نصرالله يعترف بسيطرته على الحكومة اللبنانية ويؤجج الأزمة مع الخليج

«mtv»: خطوة جديدة من المملكة تجاه لبنان

«mtv»: خطوة جديدة من المملكة تجاه لبنان

بعد موجة من الغضب.. قرار جديد من وزير داخلية لبنان بشأن حقائب المنتخب الإيراني

بعد موجة من الغضب.. قرار جديد من وزير داخلية لبنان بشأن حقائب المنتخب الإيراني

بعد قرار الكويت.. سفير لبنان في المملكة يوجه رسالة تحذير عاجلة لـ«ميقاتي»

بعد قرار الكويت.. سفير لبنان في المملكة يوجه رسالة تحذير عاجلة لـ«ميقاتي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>