3 محاولات اغتيال لسفير المملكة الأسبق في لبنان

تواصل- فريق التحرير

كشف سفير المملكة الأسبق في لبنان دكتور عبد العزيز خوجة أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال في لبنان.

وأضاف في حديث له مع قناة العربية أنه لا يستطيع أن يتهم جهة محددة في لبنان.

وأوضح السفير الأسبق السفير أنه لم يتصور يوما أن تسوء العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة.

ونوه أن اللبنانيين طفح بهم الكيل من سيطرة مليشيا حزب الله على البلاد.

وحول حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ عشرات السنين، فقد قدمت منذ عام 1990، أكثر من 72 مليار دولار كمساعدات للبنان.

يذكر أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قد تسبب في أزمة كبيرة للبنانيين مع دول الخليج بسبب إساءته للمملكة، دون أن تقدم الحكومة اللبنانية اعتذارا رسميا أو إقالة الوزر المتسبب في الأزمة.