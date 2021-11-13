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شرط لدخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية.. تعرف عليه

شرط لدخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية.. تعرف عليه
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تواصل- واس:

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية .

وأوضحت الوكالة أن الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا ، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم “٢٤” والجهة الجنوبية بباب مكة رقم “٣٧” ومن خلال نقطة تجمع رقم (٣ – ٤) .

يذكر أن الدخول كان محصوراً للنساء في الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم “٢٤” ومن خلال نقطة تجمع رقم (٤) .

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