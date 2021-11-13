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إصابة 425 شخصا بلدغات العقارب بسبب سوء الأحوال الجوية في دولة عربية

إصابة 425 شخصا بلدغات العقارب بسبب سوء الأحوال الجوية في دولة عربية
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تواصل- فريق التحرير

تعرض المئات في محافظة أسوان المصرية جنوب البلاد إلى لدغات العقارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تعرضت لها المحافظة أمس الجمعة.

وبحسب ما ذكرت صحف مصرية فقد ارتفع عدد ضحايا موجة الطقس السييء، إلى 3 وفيات، و 425 مصابا بلدغات العقارب.

ونقلت عن مصادر بوزارة الصحة المصرية أن الحصر النهائى لأعداد الوفيات والإصابات، بلغ 3 ضحايا، و 425 حالة إصابة بلدغات العقارب.

كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة، واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة فى مواجهة الظروف الطارئة.

وتم التشديد أيضا على التأكد من توفر مصل العقرب في جميع المستشفيات والوحدات القروية القريبة من الجبال والصحراء، التي خرجت منها العقارب  بسبب سوء الأحوال الجوية.

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