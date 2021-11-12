مشرعون أمريكيون: عدم تعليق الحوثيين لمضايقاتهم ستكون له عواقب

تواصل – فريق التحرير:

أكد بيان مشترك لمشرعين أمريكيين، أن مليشيا الحوثي نفذوا مئات الهجمات عبر الحدود ضد المملكة مهددين المدنيين.

وذكر البيان الذي صدر، أمس الجمعة، أن انتهاك مليشيا الحوثي لسفارة أمريكا في صنعاء واحتجازهم لعدد من الموظفين، هي أعمال تنتهك القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ويجب عدم التسامح معها.

وأكد المشرعون الأمريكيون في بيانهم، أن الانتهاك الحوثي ليست سوى حلقة في سلسلة أعمالهم العنيفة، مشيرين إلى أن هجوم الحوثيين على مأرب قلب حياة اليمنيين رأساً على عقب.

وطالب البيان، مليشيا الحوثي بإطلاق سراح جميع موظفي الولايات المتحدة والأمم المتحدة على الفور وتعليق حملة المضايقات، مشيراً إلى أن عدم القيام بذلك أمر غير مقبول وستكون له عواقب.