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لعبة إلكترونية شهيرة تقدم اعتذارها للمسلمين.. ما السبب؟

لعبة إلكترونية شهيرة تقدم اعتذارها للمسلمين.. ما السبب؟
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت شركة «أكتيفيجن» الأمريكية لألعاب الفيديو، اعتذارها لمستخدمي لعبتها القتالية «كول أوف ديوتي»، وذلك بعد ظهور صفحات ممزقة من القرآن الكريم داخل اللعبة.

وقالت الشركة، عبر صفحة اللعبة المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط على تويتر: إنها أزالت «المحتوى المسيء»، الذي أُضيف في آخر تحديث للعبة.

يأتي ذلك بعدما وجد اللاعبون صفحات يبدو أنها مقتطعة من القرآن الكريم، على أرضية إحدى خرائط اللعبة القتالية، وفقاً لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأثارت اللعبة غضباً واسعاً بين مستخدمي اللعبة الإلكترونية، من اللاعبين العرب والمسلمين.

ودشن المغردون هاشتاق #No_Call_of_Duty، للتعبير عن غضبهم مما عثروا عليه داخل اللعبة .

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