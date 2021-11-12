تراجع أسعار النفط.. خام برنت يسجل 82 دولاراً للبرميل

تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف من تسريع مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” من وتيرة خطط زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أو 0.8% مسجلة 82.17 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 80 سنتاً أو 1% مسجلاً 80.79 دولار للبرميل عند التسوية.

وشهد الخامان انخفاضاً بذلك للأسبوع الثالث على التوالي بضغط من قوة الدولار، بسبب تكهنات بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما تفرج عن كميات من النفط من المخزون الاستراتيجي الأمريكي لتهدئة الأسعار، وعلى أساس أسبوعي هبط سعر خام برنت 0.7% بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6%.