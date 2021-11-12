الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أخصائي تغذية ينصح باتباع «سنة نبوية» للحماية من زيادة الوزن

أخصائي تغذية ينصح باتباع «سنة نبوية» للحماية من زيادة الوزن
0

تواصل – فريق التحرير:

قدم أخصائي التغذية العلاجية، عبدالرحمن الحركان، عدة توصيات للسيطرة على زيادة الوزن في فصل الشتاء.

وأكد “الحركان”، أن الحل متواجد منذ 1400 سنة حيث اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: “بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه”.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة “روتانا خليجية”، أن توزيع الوجبات على هذا المبدأ يستحيل معه حدوث أي زيادة في الوزن.

وأضاف: “عندما يرفع الشخص الألياف المتواجدة في الخضراوات والفواكه في نظامه الغذائي تمنحه إحساسا بالشبع، والعكس مع قلة تناول الألياف يزيد الشعور بالجوع فيلجأ الشخص إلى تناول أكثر من وجبه وبالتالي تزيد نسبة السمنة”.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية، بتناول 3 وجبات في اليوم (إفطار -غداء – عشاء) في أوقات مختلفة على أن تكون عالية البروتين، وبين تلك الوجبات وجبتين خفيفتين عالية الألياف لتمنح أحساسًا بالشبع، مؤكدًا أنه مع تطبيق ذلك لن يشعر الشخص بالجوع.

واختتم حديثه قائلا: “المعادلة بسيطة جدا وهي ببساطة معرفة احتياجات الشخص من السعرات الحرارية ومعها يبدأ توزيع وجباته، وعدم أخذ أكثر من حاجته لتجنب زيادة الوزن”.

مواد ذات صلة

«تخصصي الرياض» يوضح أسباب السمنة وطرق علاجها

«تخصصي الرياض» يوضح أسباب السمنة وطرق علاجها

20 ألف وفاة سنوياً بسببها في المملكة.. استشاري يوضح أخطر أنواع السمنة طبيًا

20 ألف وفاة سنوياً بسببها في المملكة.. استشاري يوضح أخطر أنواع السمنة طبيًا

المشي يحارب الجوع ويتفوق على الرجيم في علاج السمنة

المشي يحارب الجوع ويتفوق على الرجيم في علاج السمنة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة