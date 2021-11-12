منح الجنسية السعودية لـ10 أسماء بارزة في عالم الاستثمار والتقنية.. تعرف على أسمائهم

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كشفت مصادر أن الموافقة السامية بمنح الجنسية السعودية عن طريق الترشيح لعدد من الكفاءات، لن يقتصر على مجال بعينه، بل سيكون في مجالات عدة يأتي على رأسها الاستثمار والتقنية.

ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، فإن الأمر الملكي الذي صدر أمس الخميس، بمنح الجنسية السعودية، لعدد من الأسماء البارزة في مجالات مختلفة، شمل عدة أسماء من بينها 10 شخصيات بارزة في عالم الاستثمار والتقنية والبيانات.

ومن أبرز هذه الأسماء:

-إيهاب خليل

تمتد خبرته في مجال الاستشارات المالية لـ20 عاما، ولديه خبرة في مجال الأسهم المغلقة وتمويل الشركات واستراتيجيات الاستثمار وتقييم وهيكلة الاستثمارات.

-صالح رميح

لديه خبرة في مجال البنوك، حيث قضى 18 عاما يعمل في Deutsche Bank كمدير تنفيذي لــ Goldman Sachs لندن. ويخدم في مجالس إدارة Softbank وAuto1 وGeorgetown University McDonough School of Business.

-مناهل عبد الرحمن

نائب رئيس شبكة الذكاء العالمية (WIN) ونائب مدير معهد كيمياء الدماغ والتغذية البشرية المصنفة ضمن أذكى 30 شخصا على قيد الحياة

-محمد علي جودت

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية وماجستير إدارة من جامعة ماستريخ للإدارة، عمل بعد تخرجه في كبرى شركات البرمجيات مثل IBM،Microsoft، وGoogle في مناصب قيادية، وأطلق شركة ينتظر بأن تكون من أكثر شركات التقنية الناشئة تأثيرا في تاريخ أوروبا.

-عمر عوض الله

قاد شركته لتوظف أكثر من 3000 مهندس وعالم. وانضم أخيرا إلى شركة Google كنائب رئيس علاقات المطورين.

-عاصف ساجد

أسهم في تشكيل البرامج الاستراتيجية لوزارات العدل والعمل والتجارة سخر شبكة معارفه وخبراته لتوجيه 40 من رواد الأعمال السعوديين.

-عمر ياغي

صنفته مجلة ساينس ضمن ألمع 10 علماء ومهندسين في الولايات المتحدة لعام 2006 وحصل على جائزة برنامج الهيدروجين من وزارة الطاقة الأمريكية

-إحسان حق

أحد أفضل 35 مخترع تحت عمر 35 من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2016.

-جمشيد منير

رشح لأفضل 10 مديرين في الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2018 من قبل شركة IBM.

-إياد السباعي

ضمن 2% من علماء البيانات الأكثر تميزا في العالم حسب ترتيب “كاغل”.