«الطيران المدني»: اعتماد مسمى مطار العلا الدولي في جميع الخدمات المقدمة للمُسافرين

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها الناقلات الجوية، بشأن اعتماد مسمى مطار العلا الدولي في جميع الخدمات المقدمة للمُسافرين.

وكان مجلس الشورى، قد أصدر قرارا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشتملة على توصياتها تجاه التقرير.

وأكد الشورى على الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة أخذاً بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران، كما أن على الهيئة توفير بيئة تشغيلية تنافسية للاستثمار جذابة للمستثمرين، والتأسيس لعمليات الخصخصة.