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أم تعتدي على طفلها ضرباً حتى الموت في مصر.. وهكذا بررت جريمتها!

أم تعتدي على طفلها ضرباً حتى الموت في مصر.. وهكذا بررت جريمتها!
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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت أم على قتل طفلها في منطقة العياط جنوب الجيزة بمصر، وبررت الجريمة بأنها كانت تقوم بتربيته وتأديبه.

ووفقاً لموقع “المصري اليوم”، فقد اعترفت الأم خلال التحقيقات، بأنها ضربت ابنها على وجهه وجسده حتى أُغمي عليه.

ودافعت الأم عن نفسها قائلة: “لم أكن أقصد قتله، كنت أقوم بتأديبه ففارق الحياة”، مشيرة إلى أنها حين ضربته على رأسه لفظ أنفاسه الأخيرة، دون قصد منها.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بوفاة طفل ووجود شبهة جنائية، وبعد ضبط الأم تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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