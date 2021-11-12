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الأولى من نوعها بالعالم.. مواطن يبتكر كمامة طبية تعالج أعراض البرد والإنفلونزا

الأولى من نوعها بالعالم.. مواطن يبتكر كمامة طبية تعالج أعراض البرد والإنفلونزا
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تواصل – فريق التحرير:

حصل أستاذ طب الصوت والتخاطب، بكلية الطب جامعة الملك فيصل، البروفيسور “خالد المالكي” على براءة اختراع بعد ابتكار كمامة، الأولى من نوعها في العالم، تساهم في علاج أعراض البرد والإنفلونزا.

وقال المالكي، لقناة “الإخبارية”، إن الكمامة تحتوي على مادة عطرية وكذلك يمكن أن تحتوي على مادة دوائية تساعد في علاج بعض أعراض البرد.

وأضاف أنه حصل على براءة اختراع ثالثة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد ابتكاره كمامة الأولى من نوعها في العالم والتي تحتوي على غطاء معطر أو طبي تستخدم لمرة واحدة.

ووقع اتفاقية مع مصنع “سندس للديباجة” لمنحهم ترخيص تصنيع الكمامة في مصنعهم داخل المملكة.

 

 

 

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