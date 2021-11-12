تحذير أمريكي من استمرار الحرب في «إثيوبيا» وسط مخاوف من «انفجار داخلي»

تواصل – وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الحرب المستمرة بين القوات المتمردة في الشمال والحكومة الفدرالية، قد تؤدي إلى تبعات كارثية في المنطقة، محذراً من “انفجار داخلي” في إثيوبيا.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في واشنطن، أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين سيؤدي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل وسيكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي بالنسبة إلى الشعب الإثيوبي وبلدان المنطقة”، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم.

وأشار بلينكن إلى أن “المسار الآخر هو إنهاء جميع الأعمال العسكرية الجارية والتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق حيث يحتاج إليها السكان”.