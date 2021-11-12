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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مواطن يعفو عن قاتل ابنه بعسير.. ويروي موقفاً مؤثراً مع نجله قبل وفاته

مواطن يعفو عن قاتل ابنه بعسير.. ويروي موقفاً مؤثراً مع نجله قبل وفاته
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تواصل – فريق التحرير:

قرر مواطن في منطقة عسير، العفو عن قاتل ابنه، وذلك تقديراً للظروف الصحية والنفسية التي كانت تمر بها والدة القاتل.

وقال المواطن يحيى الشوجبي، خلال برنامج في “أسبوع” على قناة “إم بي سي”، أن القرار كان بمثابة المفاجأة لأهل قاتل ابنه، حتى إن أمه لم تكن لتصدق ما يقوله، ومن الفرحة سقطت على الأرض.

وأكد الشوجبي، أنه بعد العفو صار أكثر ارتياحًا ولم ينتابه أي شعور بالحسرة، مشيراً إلى أنه لم يتلقى منهم أي أموال لأنه قرر العفو ابتغاء الأجر من الله تعالى.

فيما روى الشوجبي موقفاً مؤثراً عن ابنه، مشيراً إلى أنه كان يشعر باقتراب أجله، حيث كان يجلس بجواره قبل مقتله وفجأة سأله “متى سألحق بأمي؟”.

ولم يستطع الشوجبي أن يحبس دموعه وبكى وهو يروي الموقف.

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