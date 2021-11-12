مسؤول يكشف أسباب استقالة أكثر من 177 ألف موظف خلال 3 أشهر (فيديو)

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أكد نايف التميمي، عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض، استقالة نحو 177 ألف موظف من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

ورأى عضو لجنة الموارد البشرية أن استقالة الموظفين يوجد فيها جانب سلبي وجانب إيجابي، وبالنسبة للجانب الإيجابي فهي توفر وظائف في جهات أخرى والتي وفرتها رؤية المملكة 2030،

وتابع في تصريحات لقناة “الإخبارية”: “بالنسبة للجانب السلبي، فربما يكون بسبب عدم وضوح المسار الوظيفي للموظف، وغياب الأمان الوظيفي، والبعض ربما استقال للانتقال للعمل في مدية أخرى”.