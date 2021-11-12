«الأرصاد»: حالة مطرية مصحوبة بزخات من البَرَد.. وهذا الموعد المتوقع لانتهائها

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كشف حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته حول ملامح الطقس خلال الفترة الحالية.

وقال “القحطاني” خلال مداخلة عبر قناة “الإخبارية”، أن المملكة تشهد حاليًا أجواءً متقلبة، والحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي سوف تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وتوقع القحطاني أن تُصاحب هذه الحالة المطرية زخات من البرد على بعض المناطق في المملكة، وتحديداً المناطق الساحلية، والتي من المتوقع أن تشهد التأثير الأكبر لهذه الموجة.

كما توقع تسجيل درجات حرارة دون الصفر على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، خلال فصل الشتاء.