مبعوث الأمم المتحدة: مسؤولو لبنان يعيشون في عالم خيالي.. الدولة في طريقها للفشل

تو اصل – وكالات:

ألقى مبعوث الأمم المتحدة باللوم على الحكومة اللبنانية جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.

وقال المبعوث المستقل للأمم المتحدة، أوليفييه دي شوتر: “إن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى إفقار وحشي للمواطنين”، بحسب “رويترز”.

وفي ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان، قال “شوتر”: “أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة (لبنان) في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد”.

وتابع: “إنهم (المسؤلين اللبنانيين) يعيشون في عالم خيالي، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد”.

والتقى دي شوتر، خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.