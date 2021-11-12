«مدني جازان» ينقذ مواطناً سقط بمنطقة وعرة في فيفاء (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان من إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه بـ”تويتر”، أن المواطن قد تعرض للسقوط في منطقة وعرة في فيفاء، فيما استطاعت فرق الدفاع المدني من إخراجه، وتم نقله للمستشفى بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة.