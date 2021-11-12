هل يتم إلغاء الزكاة على السجلات التجارية عند الشطب أو النقل؟.. «الزكاة والضريبة» توضح

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن جميع السجلات التجارية والرخص تخضع لجباية الزكاة إلى أن يتم الشطب أو نقل الملكية أو انتهاء السجل التجاري.

كما أوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز بعد شطب، أو نقل السجل التجاري من خلال الدخول إلى حسابك في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة تحديث، أو إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.

كما يمكنك الاطلاع على لائحة جباية الزكاة من خلال الرابط التالي:هنا.

عزيزي عبدالله، للتوضيح لك، تخضع جميع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة إلى أن يتم الشطب أو نقل الملكية أو انتهاء السجل التجاري، كما يمكنك الاطلاع على لائحة جباية الزكاة من خلال الرابط التالي:https://t.co/qRJjvOA2FL — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care)November 12, 2021