الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يتم إلغاء الزكاة على السجلات التجارية عند الشطب أو النقل؟.. «الزكاة والضريبة» توضح

هل يتم إلغاء الزكاة على السجلات التجارية عند الشطب أو النقل؟.. «الزكاة والضريبة» توضح
0

 

 

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن جميع السجلات التجارية والرخص تخضع لجباية الزكاة إلى أن يتم الشطب أو نقل الملكية أو انتهاء السجل التجاري.

كما أوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز بعد شطب، أو نقل السجل التجاري من خلال الدخول إلى حسابك في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة تحديث، أو إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.

كما يمكنك الاطلاع على لائحة جباية الزكاة من خلال الرابط التالي:هنا.

مواد ذات صلة

«السجلات التجارية» خدمة جديدة للمواطنين عبر «توكلنا»

«السجلات التجارية» خدمة جديدة للمواطنين عبر «توكلنا»

تنويه مهم من «الزكاة والضريبة» بشأن الفوترة الإلكترونية

تنويه مهم من «الزكاة والضريبة» بشأن الفوترة الإلكترونية

استفسار شائع تجيب عنه هيئة الزكاة حول قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة

استفسار شائع تجيب عنه هيئة الزكاة حول قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة

هذه الحالات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

هذه الحالات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة