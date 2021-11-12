ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبر نهائياً؟

تواصل – وكالات :

كشفت أخصائية في الغدد الصماء، عن التغيرات التي من الممكن أن تحدث للجسم عند التخلي عن تناول الخبز.

وأوضحت الدكتورة ألينا باريدو، بحسب وكالة نوفستي الروسية، أن التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى بطء نمو البكتيريا المرضية مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة.

وأوضحت باريدو، أن الخبز هو كربوهيدرات سريعة، تؤثر سلباً في عملية استقلاب الكربوهيدرات، ويسبب مقاومة الأنسولين، وعند التخلي عن تناول الخبز، ينخفض الأنسولين والغلوكوز في جسم الإنسان، وتتحسن عملية استقلاب الكربوهيدرات والدهون.

وأضافت أن التأثير يشمل انخفاض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وكذلك بطأ نمو البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض في الأمعاء، مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة”.

ونصحت باريدو، بتناول خبز الحبوب الكاملة مع النخالة والألياف الغذائية، مشيرة إلى أنه أفضل أنواع الخبز .