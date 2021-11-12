سلطات مدينة صينية تدعو السكان لعدم الخروج من المنازل.. لهذا السبب

تواصل – وكالات :

دعت السلطات الصينية في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين، مواطنيها لعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

وأوضحت أن ذلك يأتي على خلفية تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا في المدينة للحد من الانتقال إلى خارج المدينة وتقليل الحصص الدراسية وإغلاق عدد من الأماكن، بعدما طلبت الدولة من المدينة احتواء الانتشار بسرعة أكبر، بحسب “رويترز”.

وأظهرت البيانات الرسمية، اليوم الجمعة، أن مدينة داليان سجلت أمس 52 إصابة مؤكدة، وهو عدد أكبر مما شهدته أي مدينة صينية أخرى تأثرت بالمرض خلال فترة انتشار مستمر على مستوى البلاد بدأت في منتصف أكتوبر.

كما أن العدد يمثل أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة بالمدينة في اليوم السابق وهو 21 حالة.