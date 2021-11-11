«السديس» يحتفي بمنح «مختار عالم» الجنسية السعودية.. ماذا قال؟

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- أولت الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا، وسخرت كافة الإمكانيات لخدمة قاصديهما.

وأكد “السديس”، أن القيادة الرشيدة قدمت للعاملين فيهما كامل الدعم والتطوير، وقد تجسد ذلك في منح مختار عالم الجنسية السعودية، والذي اصطفاه الله ليكون خطاط الكعبة المشرفة لعقدين من الزمان.

وتقدم “السديس”، بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، على ما يقومون به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والعاملين فيهما، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يجزيهما خير الجزاء في سبيل مايقدم من خدمات مميزة، واهتمام بالغ كان له الأثر في تميز الخدمات.