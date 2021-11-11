اكتشاف نوع جديد ونادر من الديناصورات

تواصل – وكالات:

أعلن طبيب متقاعد وباحث متفرغ، عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات ذات الأنف الكبير في جزيرة وايت الإنجليزية والذي يعد من أضخم الحيوانات التي عاشت على وجه الأرض، حسبما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وكان الطبيب الباحث جيريمي لوكوود، خلال إنجازه هذه المهمة، اكتشف عينة بها عظام أنف فريدة من نوعها و”بصلية الشكل”، في إشارة إلى أن الأنف يشبه البصلة خاصة في استدارتها.

ووضع لوكوود الذي يدرس الدكتوراه في جامعة بورتسموث، على عاتقه مهمة تصنيف عظام ديناصور “إغواندون” المكتشفة في جزيرة وايت.

وأوضح لوكوود: “لأكثر من 100 عام، رأينا نوعين فقط من الديناصورات في جزيرة وايت. كنت مقتنعا أن الفوارق الدقيقة بين العظام ستكشف عن نوع جديد، لذلك شرعت في قياس وتصوير ودراسة تشريح كل عظم”.

وبعد أربع سنوات من دراسة العظام، بدأ الطبيب المتقاعد في إعادة بناء جمجمة كانت مخزنة منذ عام 1978، ليكتشف بعدها العديد من الميزات المدهشة.

وأضاف: “الديناصورات المكتشفة سابقا كانت تملك 24 سنا، لكن هذا وجدت به 28. كما كان لديه أنف بصلي، في حين أن الأنواع السابقة لها أنوف مستقيمة جدا”.

وتابع “هذه الاختلافات وغيرها من الفوارق الصغيرة، تجعلنا أمام نوع جديد من الديناصورات”.

ويعتقد الباحثون أن الديناصور المكتشف كان يتغذى على النباتات، وقدروا طوله بنحو 8 أمتار ووزنه بحوالي 900 كيلوغرام.

وبين لوكوود أنه تعاون مع البروفيسور ديفيد مارتيل من جامعة بورتسموث، والدكتورة سوزانا ميدمينت من متحف التاريخ الطبيعي، من أجل بتسمية النوع الجديد “برايستونس سيموندسي، وفق دراسة نشرت في مجلة “سيستماتيك بالايونتولوجي”.