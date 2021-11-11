مبادرة بـ«الشورى» لاستبدال المركبات المستهلكة للوقود

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تقدم عضو مجلس الشورى بندر عسيري، بمبادرة إلى المجلس لاستبدال السيارات المستهلكة للوقود، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، في مجال الحفاظ على البيئة ودعم جهود مكافحة التغير المناخي.

وكشف عضو مجلس الشورى، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المستهدف الأول من مبادرة التحول للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، هي المدن الرئيسية التي بها كثافات سكانية عالية.

وأوضح عضو مجلس الشورى، أن التوصيات الخارجة عن مجلس الشورى تترك المجال للسلطة التنفيذية لتنفيذ هذه التوصيات إن تمت الموافقة عليها بالطريقة التي تحددها.

وأضاف “عسيري”، أن المملكة لديها توجه عام لزيادة التحول الأخضر والحلول الصديقة للبيئة، ومن دافع مشاركة المواطنين في دفع جهود المملكة، تركز المبادرة على التوسع في السيارات الكهربائية والهجينة، ومن المستهدف أن تكون 20 % من السيارات في الرياض كهربائية.