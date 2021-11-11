قانون جديد.. «هواوي» في مرمى نيران بايدن

تواصل- فريق التحرير:

تخوفا من تهديدات أمنية، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم تشريعاً قانونياً لمنع شركات مثل هواوي تكنولوجيز وزد.تي.إي، من تلقي تراخيص معدات جديدة من الهيئات التنظيمية الأمريكية.

وبحسب رويترز، فقد وافق مجلس الشيوخ في 28 أكتوبر الماضي بالإجماع على قانون المعدات الآمنة بعد أن أقره مجلس النواب في وقت سابق من الشهر نفسه.

ويلزم القانون الجديد لجنة الاتصالات الاتحادية بعدم فحص أو الموافقة على أي طلب ترخيص للمعدات التي تشكل خطراً على الأمن القومي.

ويأتي التوقيع قبل أيام من عقد بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ قمة عبر الإنترنت، والمتوقع عقده يوم الإثنين المقبل وسط توتر بشأن التجارة وحقوق الإنسان.