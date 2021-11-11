الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طقس الجمعة.. سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على هذه المناطق

طقس الجمعة.. سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على هذه المناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى، سماء صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة- برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة خلال فترة المساء والليل على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وعن حالة البحر الأحمر توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزئي الأوسط والجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومتر إلى مترين ونصف على الجزئي الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج إلى مائج.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة تتحول شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي خلال النهار بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

مواد ذات صلة

طقس الخميس.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة على 8 مناطق

طقس الخميس.. سحب رعدية ورياح نشطة وانخفاض الحرارة على 8 مناطق

طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

تستمر عدة أيام.. «الأرصاد» تتوقع حالة مطرية على 6 مناطق

تستمر عدة أيام.. «الأرصاد» تتوقع حالة مطرية على 6 مناطق

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على 4 مناطق

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على 4 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>