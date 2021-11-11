استشاري ينصح بـ 3 حلول بسيطة لتفادي جلطات القلب والمخ والسكر والضغط

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قال د.صالح سالم الغامدي، استشاري أمراض القلب، إن جلطة القلب أو الدماغ أو السكر أو الضغط، لا تأتي فجأة بسبب عصبية أو غضب، مشيرًا إلى أن الاستعداد للجلطات موجود والسكر مرتفع ولكنه متخفي والضغط مرتفع ولكنه خلف الكواليس.

وأضاف عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن التوتر والغضب يخرج هذه الأمراض للضوء ويكشفها.

وأضاف :” لا تنتظر هذه اللحظة فالوقاية خير من العلاج والحل ليس تحاليل شاملة”.

وعدد استشاري القلب الحل في ثلاثة أمور بسيطة، هي كالتالي:

١.الكشف لدى اختصاصي في طب العائلة لتقييم الحالة الصحية وللفحص السريري، لأن كثير من الأمور لا تظهر في التحاليل.

٢. الحرص على ما تضعه في جوفك بالابتعاد عن الأكل المصنع والمقليات والسكر وكذلك الدقيق قدر المستطاع.

٣. ممارسة الرياضة بانتظام.