استشاري: السكري يؤثر على «شبكية العين» بطريقتين.. وكلاهما شديد الخطورة

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أكد د. غزاي الثبيتي استشاري جراحة الشبكية والماء الأبيض، أن مرض السكري يؤثر على شبكية العين بطريقتين وكلاهما شديد الخطورة.

وقال الثبيتي خلال استضافته على قناة “روتانا خليجية” إن السكري يؤثر على العين وعلى الشبكية، أولا من ناحية النزيف وحدوث التلفيات وانفصال الشبكية، وثانيا يؤثر السكري على مراكز النظر من خلال تكون السوائل والدهون على مراكز النظر.

وتابع أن الطريقة الثانية لتأثير السكري تتمثل في عدسة العين وقد يسبب المياه البيضاء في عمر مبكر، مضيفا أن مريض السكر قد يعاني في سن الأربعين من المياه البيضاء على الرغم من أن المياه البيضاء في العادة قد تتكون في سن الستين أو السبعين.