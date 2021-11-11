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4500 ريال  ثمن إسطوانة الغاز.. مليشيا الحوثي تحرق اليمن

4500 ريال  ثمن إسطوانة الغاز.. مليشيا الحوثي تحرق اليمن
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تواصل-  فريق التحرير

تزداد معاناة اليمنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة باليمن.

ويقوم الحوثيون باحتكار معظم السلع، وتسريبها للسوق السوداء لفرض بيعا بأسعار باهظة، تزيد من معانة اليمنيين.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مواطنين يمنيين، أن سعر الأسطوانة الواحدة من الغاز وصل لـ 4500 ريال.

وأضافوا أن  المليشيا تعمل على إخفائه من محلات البيع، ليباع فقط في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.

وتقوم المليشيا بإلزام عقال الحارات بجمع بيانات متكاملة عن الجميع، في الأحياء والتجمعات السكنية، وساكني العمارات.

وقام ما يطلق عليهم ” عقال الحارات” بجمع بيانات من المواطنين، اسم مالك البيت، أو المستأجر، ويكون رباعياً إضافة إلى رقم الهاتف ورقم البطاقة الشخصية، والعمل ومكانه.

كما طلب من رب الأسرة عدد الأفراد المقيمين، والمسافرين، وأين يتواجدون، وفي أي مدينة داخل اليمن أو خارجه.

وقد أثار ذلك الريبة والخوف لدى المواطنين، وهو ما اعتبروه نوعاً من التجسس بحق عائلاتهم.

 

 

 

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