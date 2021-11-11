بعد مقتل 125  في ضربات التحالف.. الجيش اليمني يستعيد مواقع من مليشيا الحوثي

تواصل- وكالات:

تمكنت قوات من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بشرعيتها دولياً، اليوم الخميس، من استعادة مواقع من قبضة مليشيا الحوثي، خلال المعارك المستمرة في محافظة مأرب.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها “26 سبتمبر”، أن “قوات الجيش شنت مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوماً على مواقع تمركز لمليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب”.

وقال رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش اليمني، اللواء الركن ناصر الذيباني، إن الجيش والمقاومة تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب للعدو في عروق الرملية بجهة حَريب ، وألحقوا بالحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف: “أكدنا سابقاً أن رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي عليها، ومن يأتي مأرب معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي مقتل 125 مسلحاً من مليشيا الحوثي وتدمير 14 آلية عسكرية، إثر تنفيذه 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مديرية صِرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وفي محافظة البيضاء وسط البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.