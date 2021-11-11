الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحذير من أمانة الرياض بشأن «المواقف العامة».. عقوبة نظامية في هذه الحالة

تحذير من أمانة الرياض بشأن «المواقف العامة».. عقوبة نظامية في هذه الحالة
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن المواقف العامة أمام المنشآت التجارية “حق للجميع”، والأنظمة تمنع حجزها أو تخصيصها لزبائن المنشأة.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”، إن المواقف في الطريق “حق عام”، ولا يُسمح بإغلاقها أو تخصيصها لزبائن منشأة محددة، مؤكدة أنه يتم رصد المخلفات عن طريق الجولات الميدانية لمراقبينا وكذلك بلاغات السكان عبر مركز 940.

وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أنه سيتم تنبيه المنشأة أولا لتصحيح المخالفة، وفتح المواقف للعامة قبل تطبيق العقوبة النظامية.

 

 

مواد ذات صلة

بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال.. تنفيذ 2000 وحدة سكنية في الرياض

بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال.. تنفيذ 2000 وحدة سكنية في الرياض

الأفاعي والعقارب تهاجم سكان حي القيروان.. والأهالي يشتكون (فيديو)

الأفاعي والعقارب تهاجم سكان حي القيروان.. والأهالي يشتكون (فيديو)

شاهد.. ضبط واقتحام مصنع به 20 برميل خمور وسط الرياض والتخلص منها

شاهد.. ضبط واقتحام مصنع به 20 برميل خمور وسط الرياض والتخلص منها

وفاة الشيخ عبدالعزيز الربيعة يتصدر الترند والكشف عن وصيته

وفاة الشيخ عبدالعزيز الربيعة يتصدر الترند والكشف عن وصيته

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>