تحذير من أمانة الرياض بشأن «المواقف العامة».. عقوبة نظامية في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن المواقف العامة أمام المنشآت التجارية “حق للجميع”، والأنظمة تمنع حجزها أو تخصيصها لزبائن المنشأة.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”، إن المواقف في الطريق “حق عام”، ولا يُسمح بإغلاقها أو تخصيصها لزبائن منشأة محددة، مؤكدة أنه يتم رصد المخلفات عن طريق الجولات الميدانية لمراقبينا وكذلك بلاغات السكان عبر مركز 940.

وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أنه سيتم تنبيه المنشأة أولا لتصحيح المخالفة، وفتح المواقف للعامة قبل تطبيق العقوبة النظامية.