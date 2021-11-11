ضبط 300 كيلو لحوم مجهولة المصدر في ورشة نجارة برنية (صور)

تواصل- فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية تمكنت ببلدية محافظة رنية من ضبط كمية لحوم فاسدة مجهولة المصدر.
وقد تم ضبط اللحوم في موقع غير مخصص للحوم داخل ورشة نجارة، حيث تقدر الكمية بـ ٢٩٥ كيلو جرام.
تمت مصادرة الكمية وإتلافها وإغلاق الورشة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المضبوطين.
بمشاركة الجهات الامنية تمكنت#بلدية_محافظة_رنيةمن ضبط كمية لحوم فاسدة مجهولة المصدر وفي موقع غير مخصص للحوم داخل ورشة نجارة تقدر الكمية بـ ٢٩٥ كيلو وتمت مصادرة الكمية وإتلافها وإغلاق الورشة وإتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم#امانة_الطائفpic.twitter.com/ulfqMfg7el
— بلدية محافظة رنية (@R_Municipality)November 11, 2021