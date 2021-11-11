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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ضبط 300 كيلو لحوم مجهولة المصدر في ورشة نجارة برنية (صور)

ضبط 300 كيلو لحوم مجهولة المصدر في ورشة نجارة برنية (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية تمكنت ببلدية محافظة رنية من ضبط كمية لحوم فاسدة مجهولة المصدر.

وقد تم ضبط اللحوم في موقع غير مخصص للحوم داخل ورشة نجارة، حيث تقدر الكمية بـ ٢٩٥ كيلو جرام.

تمت مصادرة الكمية وإتلافها وإغلاق الورشة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المضبوطين.

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