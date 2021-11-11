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ضربة جديدة للمليشيا.. الأمن الكويتي يطيح بمتهمين جدد في «خلية حزب الله» اللبناني

ضربة جديدة للمليشيا.. الأمن الكويتي يطيح بمتهمين جدد في «خلية حزب الله» اللبناني
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية عن إلقاء القبض على متهمين جدد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 متهماً في خلية تمويل حزب الله اللبناني .

وبحسب القبس الكويتية، فإن التقرير الأولي للداخلية، كشف عن وجود لجنة خيرية في لبنان تستقبل الأموال من المتهمين في الكويت على أنها تبرعات.

ونقلت عن مصادر مطلعة أنها تقوم بإرسالها إلى الحزب بدلاً من دفعها للأيتام، منوهة أنها جمعت على هذا الأساس أموالا طائلة من المتبرعين، والتي آلت في  النهاية لمليشيا حزب الله.

كما أوضح المصدر أن التحريات مستمرة لكشف كل الخيوط وتتبع مصدر الأموال ومسارها.

يأتي هذا في عقب تواصل التحقيقات الأمنية الماراثونية مع المحتجزين في خلية تمويل حزب الله اللبناني.

 

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