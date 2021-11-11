عبدالخالق عبدالله : طرد قائد الحرس الثوري الإيراني من سوريا لهذا السبب

تواصل- فريق التحرير:

قال الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية والمستشار السياسي السابق لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إن بشار الأسد طرد قائد الحرس الثوري الإيراني جواد غفاري في سوريا.

وأضاف “عبدالله” أن طرد “غفاري” جاء بعد التنسيق الإماراتي مع سوريا وزيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” أول نتائج زيارة وزير خارجية الإمارات إلى دمشق قرار سوري بطرد جواد غفاري قائد الحرس الثوري الإيراني في سوريا وانهاء وجوده واعتباره شخص غير مرغوب به والقادم أهم”.

وكانت “العربية” نشرت عم مصادر تحدثت لقناة “الحدث”، أن مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، وعلى رأسهم بشار الأسد، كانوا وراء إقصاء قائد فيلق القدس في سوريا مصطفى جواد غفاري.

ووفق المصدر فإن قصر الرئاسة السورية لم يكن راضيًا عن تصرفات غفاري كممثل للقوات الإيرانية وميليشياتها في سوريا، بعد أشهر طويلة من خلافات حول نشاطات قائد الفيلق التي اعتبرت خرقا كبيرا للسيادة السورية على كافة المستويات.

ويقول المصدر إن غفاري تجاوز الأعراف السورية وهرّب بضائع بهدف خلق “سوق سوداء”، ما يشكل تحديا ومنافسة للسوق السوري.

واعتبر المصدر أن إقصاء مصطفى غفاري الذي يسير على خطى قاسم سليماني بإنشاء ميليشيا حزب الله السورية ضربة لرؤية وحلم سليماني في إقامة مجال بري بين إيران ولبنان.

وأضاف المصدر لـ”الحدث” أن القوات الإيرانية في سوريا قامت مرارا باستغلال الموارد الطبيعية السورية من أجل مصالحها الشخصية، كما قامت بنهب مصادر اقتصادية والتهرب من دفع ضرائب للدولة السورية.

كما كشف المصدر أنه في أعقاب سلسلة من الأحداث وعلى خلفية الغارات المنسوبة لإسرائيل، اعترف غفاري بوجود عناصر وأسلحة إيرانية في المناطق التي حظر النظام السوري تموضعها فيها.